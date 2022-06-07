من تعليق البيت الأبيض على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، واستعداد قوات "سوريا الديمقراطية" للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي، وقرار أمريكي برفع السرية عن المعلومات بشأن تحضير روسيا لغزو أوكرانيا، وما يعنيه تحذير البنك الدولي الجديد من مخاطر ارتفاع الركود التضخمي، وصولا إلى أبرز ما كشفته آبل عن في مؤتمرها السنوي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البيت الأبيض يوضح أهمية زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية

أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية "قيد الإعداد".



قوات "سوريا الديمقراطية" تبدي استعدادها للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي محتمل

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" استعدادها للتنسيق مع القوات الحكومية السورية لصد ما وصفته بـ"العدوان التركي" على مناطق شمالي سوريا، وأكدت أن عملياتها العسكرية لن تقتصر على الرد على المناطق المستهدفة بل ستشمل المناطق التي تسيطر عليها قوات تابعة لأنقرة شمالي البلاد.

مديرة الاستخبارات الأمريكية: بايدن أمر برفع السرية عن المعلومات الخاصة بتحضير روسيا لغزو أوكرانيا بسبب "تشكيك الحلفاء"

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول التحضير الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط والكشف عن تلك المعلومات للحلفاء بسبب ما قيل إنه "تشكيك" بالرواية الأمريكية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك، وفق ما قالته مدية الاستخبارات القومية الأمريكية، أفريل هاينز الإثنين.

البنك الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.. ويخفض توقعاته للنمو العالمي

حذّر البنك الدولي من أن مخاطر الركود التضخمي آخذة في الارتفاع، وأن الركود بالنسبة للعديد من الدول سيكون "من الصعب تجنبه".

آبل تكشف عن iOS 16 مع شاشة قفل مجددة وتغييرات كبيرة في iMessage

بدأت أبل مؤتمرها السنوي للمطورين من خلال الكشف عن نظام iOS 16 مع ميزات جديدة ستسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل ايفون الخاص بهم، وتغيير طريقة إرسال الرسائل النصية للأصدقاء من خلال iMessage وتعميق كيفية تكامل هواتفها الذكية مع السيارات.