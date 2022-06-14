من إعلان السعودية والبيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية، إلى الهبوط الكبير في سوق العملات المشفرة وسعر بيتكوين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تتضمن قمة إقليمية.. السعودية تعلن موعد أول زيارة من الرئيس بايدن وجدولها

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور المملكة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة مطلع 2021 وبعد أشهر من العلاقات المتوترة، في 15 و16 يوليو/ تموز المقبل.



كارثة أخرى للعملات المشفرة.. وبيتكوين تنخفض لأقل من 24 ألف دولار

سجلت عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تراجعًا كبيرًا يوم الاثنين، وقامت اثنتان من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم بتقييد نشاطها مع استمرار انهيار السوق.



أمريكا تصنف الإمارات ضمن فئة "المخاطر العالية" بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

عادت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر "العالية" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بحسب آخر تحديث لتوصيات السفر الخاص بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).



ادعى "وعي وإحساس" روبوت.. غوغل تعلق عمل أحد مهندسيها بعد مزاعم من "الخيال العلمي"

مادة من الخيال العلمي، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من اللازم. يصبح كائنًا واعيًا له آماله ورغباته الخاصة، قد يشعر بعواطف وقد يسيطر أيضًا على العالم. شعر أحد مهندسي غوغل، يسمى بليك ليموين، بأن هذا الأمر أصبح حقيقة، بعيدًا ربما عن جزء السيطرة على العالم.



آمبر هيرد تتحدث للمرة الأولى منذ إدانتها بقضية "التشهير".. ماذا قالت؟

تحدثت أمبر هيرد في أول مقابلة لها منذ محاكمة التشهير مع زوجها السابق جوني ديب. في برنامج "Today" على قناة NBC، قالت هيرد إنه لم يكن هناك تمثيل عادل لها على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثر في النهاية على قرار هيئة المحلفين.