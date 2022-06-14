من إعلان السعودية والبيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية، إلى الهبوط الكبير في سوق العملات المشفرة وسعر بيتكوين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
عادت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر "العالية" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بحسب آخر تحديث لتوصيات السفر الخاص بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).
مادة من الخيال العلمي، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من اللازم. يصبح كائنًا واعيًا له آماله ورغباته الخاصة، قد يشعر بعواطف وقد يسيطر أيضًا على العالم. شعر أحد مهندسي غوغل، يسمى بليك ليموين، بأن هذا الأمر أصبح حقيقة، بعيدًا ربما عن جزء السيطرة على العالم.
تحدثت أمبر هيرد في أول مقابلة لها منذ محاكمة التشهير مع زوجها السابق جوني ديب. في برنامج "Today" على قناة NBC، قالت هيرد إنه لم يكن هناك تمثيل عادل لها على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثر في النهاية على قرار هيئة المحلفين.