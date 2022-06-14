كارثة أخرى للعملات المشفرة.. وبيتكوين تنخفض لأقل من 24000 دولار

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رسميًا.. السلفادور أول دولة في العالم تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تراجعًا كبيرًا يوم الاثنين، وقامت اثنتان من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم بتقييد نشاطها مع استمرار انهيار السوق.

قالت شبكة Celsius، التي تضم 1.7 مليون عميل، إن "ظروف السوق القاسية" أجبرتها على وقف جميع عمليات السحب ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات مؤقتًا.

وأضافت الشركة في تدوينة: "نتخذ هذا الإجراء الضروري لصالح مجتمعنا بأكمله من أجل تحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات بينما نتخذ خطوات للحفاظ على الأصول وحمايتها".

وبحسب موقعها الإلكتروني، تمتلك الشركة المسجلة في المملكة المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار من الأصول. تقوم بدفع فوائد على ودائع العملات المشفرة وتقرضها لتحقيق العائد.

علقت باينانس Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، عمليات السحب على شبكة بيتكوين الخاصة بها لبضع ساعات يوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان: "ما زلنا نعمل على معالجة عمليات السحب المعلقة لشبكة بيتكوين، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون الساعتين القادمتين".

تعرض سوق العملات المشفرة لهجوم شديد في الأشهر الأخيرة بعد الإخفاق الشديد بسبب الوباء. سارع المتداولون، مع قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد، إلى التخلص من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، بما في ذلك أصولهم المشفرة المتقلبة.

وفقًا لبيانات من "كوينبايس"، فقدت بيتكوين العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، 15٪ من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية -مما جعلها أقل بنسبة 66٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي عندما تم تداولها بحوالي 69000 دولار- انخفض سعرها إلى أقل من 24000 دولار يوم الإثنين، أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020.

وانخفضت إيثريوم، ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة بنسبة 17٪، وفقدت الآن حوالي 75٪ من قيمتها منذ نوفمبر.

تعرضت أيضًا "العملات المستقرة" -العملات المشفرة المرتبطة بقيمة الأصول التقليدية- لضربة قوية. انهارت عملة تيرا USD مما أدى إلى القضاء على مدخرات الآلاف من المستثمرين. وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب، كانت قيمة العملة تزيد قليلاً عن 18 مليار دولار في أوائل مايو قبل أن تنهار.

تراقب الحكومات في الوقت نفسه تداعيات انهيار العملات المشفرة عن كثب ويمكن أن تتحرك لحماية المستثمرين.