من كشف وزير خارجية إسرائيل عن تأثير زيارة بايدن على العلاقة مع السعودية، وتوقيع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر، وإطلاق اسم خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن، إلى أنباء عن عودة كيروش لتدريب منتخب مصر… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، الكشف عما إذا كان هناك محادثات خلف الكواليس بين دولته والسعودية لكنه أكد أن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل ثم إلى المملكة ستحمل معها خطوات صغيرة نحو مزيد من التقارب بين الري

وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، في حين وصفت القاهرة الاتفاقية بـ"مذكرة ا

أعلنت مؤسسة "DAWN" التي أسسها الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، عام 2018، عن إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في واشنطن، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية والمقربين من خاشقجي، والذين وجهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة لل

عاد اسم مدرب الفراعنة السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، للظهور على الساحة الكروية المصرية، خلال الساعات الماضية

من المتوقع أن تصبح الإمارات أكبر دولة بجذب الأثرياء المستثمرين والمليارديرات خلال عام 2022 من خلال صافي التدفقات من أصحاب الملايين في العالم الذين ينتقلون إلى الدولة بأرقام قياسية.