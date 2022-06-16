من حديث الحريري عن "أوضح دليل" على مسؤولية حزب الله عن اغتيال والده ويطالبه بتسليم المحكوم عليهم الى تصريح الأمين العام لحلف الناتو حول "العدوان" الروسي الذي قال إنه يغير قواعد اللعبة وصولًا الى تشبيه وزير الطاقة السعودي العلاقات مع روسيا بـ"طقس الرياض" الى إعلان اتحاد كرة القدم المصري مصير إيهاب جلال مع المنتخب.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الحريري يتحدث عن أوضح دليل على مسؤولية حزب الله عن اغتيال والده ويطالبه بتسليم المحكوم عليهم

طالب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حزب الله بتسليم المدانين بجريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، والذين صدر بحقهم حكم المحكمة الدولية بالسجن المؤبد مشيرا إلى أن "التاريخ لن يرحم"

الأمين العام لحلف الناتو: العدوان الروسي يغير قواعد اللعبة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، "إن العدوان الروسي يغير قواعد اللعبة ، لذا يجب على الناتو الحفاظ على قوة ردع موثوقة ودفاع قوي" ، مضيفًا أن "هذا يعني المزيد من التشكيلات القتالية المنتشرة من قبل الناتو لتعزيز مجموعاتنا القتالية في الجزء الشرقي من الحلف."

وزير الطاقة السعودي يشبه العلاقات مع روسيا بـ"طقس الرياض".. وأنباء عن "اجتماع مفاجئ"

شبه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"دفء طقس الرياض"، وذلك خلال لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الذي لم تكن السعودية على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه

بـ3 نقاط.. إليك أسباب توقع بقاء أسعار الوقود مرتفعة بـ"شكل جنوني"

أسعار الوقود مرتفعة بجنون الآن، و الأسوأ من ذلك أن من المتوقع أن تظل على هذا النحو. آخر مرة رأينا فيها أسعارًا قياسية للوقود كانت في صيف عام 2008. واستمرت هذه الأرقام القياسية لمدة 14 عامًا تقريبًا، حتى مارس الماضي. منذ ذلك الحين، تحطمت الأرقام مرارًا وتكرارًا. هناك العديد من الأسباب لذلك. الأول هو الغزو الروسي لأوكرانيا.

اتحاد كرة القدم المصري يعلن مصير إيهاب جلال مع المنتخب

أعلن اتحاد كرة القم المصري إقالة مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال، وتعيين أجنبي خلفا له، الخميس، وتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي