من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، إلى كشف اللاعب البرازيلي، رودريغو، ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، للجناح المصري، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الريال بهدف نظيف على ليفربول محققا لقبه الـ14.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجمعة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، التي تتولى مسؤولية تشغيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر شركة نواة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
يواجه معلّم رياضة سابق في مدينة سالم الأمريكية تهمة الاعتداء الجنسي على 10 من طالباته في المدرسة الابتدائية، إذ تقول شرطة المدينة إن دانيال هاكيم عمل في مدرسة سالتونستول بين عامي 2015 و 2018، ووجهوا له 32 تهمة بالاعتداء الجسيم على أطفال.