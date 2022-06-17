من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، إلى كشف اللاعب البرازيلي، رودريغو، ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، للجناح المصري، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الريال بهدف نظيف على ليفربول محققا لقبه الـ14.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أردوغان يكشف موعد وصول محمد بن سلمان إلى تركيا ويتحدث عن "مراسم استقباله"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، وأشار إلى أنه سيقيم معه تطور العلاقات بين البلدين.



الإمارات.. إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في محطة "براكة" النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجمعة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، التي تتولى مسؤولية تشغيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر شركة نواة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).



شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق يسفر عن 19 إصابة.. وتطالب بعدم تداول الشائعات

أعلنت شرطة أبوظبي عن وقوع حريق في منطقة "الزاهية" في العاصمة الإماراتية أسفر عن 19 إصابة، مطالبة الرأي العام بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها فقط.



"حاول مرة أخرى".. لاعب ريال مدريد يكشف ما قاله مودريتش لمحمد صلاح بعد نهائي دوري الأبطال

كشف اللاعب البرازيلي، رودريغو، ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، للجناح المصري، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الريال بهدف نظيف على ليفربول محققا لقبه الـ14.



تحرش بفتيات في الابتدائية.. معلّم رياضة يواجه 32 تهمة بالاعتداء على أطفال

يواجه معلّم رياضة سابق في مدينة سالم الأمريكية تهمة الاعتداء الجنسي على 10 من طالباته في المدرسة الابتدائية، إذ تقول شرطة المدينة إن دانيال هاكيم عمل في مدرسة سالتونستول بين عامي 2015 و 2018، ووجهوا له 32 تهمة بالاعتداء الجسيم على أطفال.