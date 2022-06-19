من تحذير حلف الناتو من أن الحرب في أوكرانيا "قد تستغرق سنوات"، وقمة ثلاثية لقادة مصر والأردن والبحرين في شرم الشيخ قبيل جولة ولي عهد السعودية، كاتب مقال "ذا اتلانتيك" يذكّر بما قاله ولي عهد السعودية عن بايدن، وسعر بيتكوين عند 18 ألفا وسط تدهور للعملات المشفرة، وصولا إلى تصريحات كيليان مبابي عن تفكيره في باعتزال اللعب مع منتخب فرنسا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الغرب يجب أن يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا حيث تحقق روسيا مكاسب إضافية في معركة شرسة للسيطرة على شرق البلاد.

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في زيارة تستبق لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

علّق غرايمي وود، الكاتب الصحفي بمجلة "ذا أتلانتيك" The Atlantic والذي أجرى مقابلة أثارت جدلا وتفاعلا واسعا مع ولي العهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على جدولة الرئيس الأمريكي، جو بايدن زيارة للسعودية، مذكرا بما قاله الأمير في مقابلته.

أثار هبوط كبرى العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف اللاعب كيليان مبابي عن سبب تفكيره باعتزال اللعب مع منتخب فرنسا في وقت سابق، بعد تلقيه انتقادات لاذعة، عقب مشاركته الباهتة في كأس أمم أوروبا العام الفائت.