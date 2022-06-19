دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار هبوط كبرى العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

عودة أسعار #بيتكوين إلى معدل اسعار ديسمبر ٢٠٢٠ الان يتداول بسعر ١٨ الف https://t.co/G1SrVol963

وهبط سعر عملة بيتكوين دون حاجز الـ20 ألف دولار للقطعة الواحدة ليصل إلى نحو 18.400 ألف دولار صباح الأحد في حين هبط سعر عملة الإيثيريوم التي تعتبر ثاني أعلى العملات الرقمية قيمة بعد بيتكوين إلى ما دون حاجز الألف دولار لتحوم حول سعر 950 دولارا.

لأول مرة منذ نهاية 2020.. بيتكوين دون ال 19 ألف دولار :: تراجعت البيتكوين ( العملة المشفرة الأكثر شيوعًا) إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت الى أقل من 19 ألف دولار، حسبما أفاد موقع كوين ديسك الإخباري المعني بالعملات الرقمية

ويذكر أن بيل غيتس كشف في وقت سابق الأسبوع الماضي أنه ليس من محبي العملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إذ كان الشريك المؤسس لمايكروسوفت يتحدث في مؤتمر TechCrunch عن كيفية مكافحة أزمة المناخ من قبل شركات التكنولوجيا، عندما طرح عليه سؤال عن رأيه بالـNFT.

🚨جماعة العملات الرقمية ربع #بيتكوين.. #Bitcoin… بعدكم صاملين ؟!! انهارت عملتكم ل19,200$.. شلونكم ؟!!!🙁😡 https://t.co/ovZiFMu7Ki

وأكّد غيتس أنه اعتاد "على فئات الأصول، مثل المزرعة، حيث يكون لديهم إنتاج، أو شركة، حيث يصنعون المنتجات"، مضيفًا "لديك فئة أصول تعتمد بنسبة 100٪ على نوع من نظرية "الخداع الأعظم"، بأن شخصًا ما سيدفع مقابلها أكثر مما سأدفعه. على أي حال، أنا لست مشتركًا في ذلك".