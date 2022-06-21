توب 5: "حرب جواسيس" بين إسرائيل وإيران.. و14 اتفاقية بين مصر والسعودية

من تصاعد "حرب الجواسيس" والعمليات السرية بين إيران وإسرائيل، وزيارة ولي العهد السعودي لمصر وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، إلى أكبر إضراب لموظفي السكك الحديدية ببريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يراقب مسؤولو المخابرات والجيش الأمريكيون عن كثب مؤشرات التصعيد بين إيران وإسرائيل قبل رحلة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، بالنظر إلى أن إسرائيل صعدت على ما يبدو عمليات القتل المستهدف والعمليات السرية الأخرى داخل إيران في الأشهر الأخيرة.
ينقل لكم مراسل CNN سكوت ماكلين المشهد من محطة لندن بريدج، حيث تعطلت ساعة الذروة الصباحية المعتادة بسبب أكبر إضراب للسكك الحديدية في البلاد منذ عقود، بينما يكافح الملايين من أجل التنقل وسط إضراب العمال بسبب تخفيض الأجور والوظائف.