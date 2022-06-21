توب 5: "حرب جواسيس" بين إسرائيل وإيران.. و14 اتفاقية بين مصر والسعودية

من تصاعد "حرب الجواسيس" والعمليات السرية بين إيران وإسرائيل، وزيارة ولي العهد السعودي لمصر وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، إلى أكبر إضراب لموظفي السكك الحديدية ببريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



"حرب الجواسيس" تتصاعد بين إيران وإسرائيل.. ومصادر تكشف لـCNN موقف أمريكا

يراقب مسؤولو المخابرات والجيش الأمريكيون عن كثب مؤشرات التصعيد بين إيران وإسرائيل قبل رحلة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، بالنظر إلى أن إسرائيل صعدت على ما يبدو عمليات القتل المستهدف والعمليات السرية الأخرى داخل إيران في الأشهر الأخيرة.



محمد بن سلمان يغادر مصر بعد توقيع 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، مصر، بعد توقيع اتفاقيات تبلغ قيمتها 7.7 مليار دولار، متوجها إلى الأردن في جولة إقليمية تشمل أيضا تركيا.



أكبر إضراب لموظفي السكك الحديدية ببريطانيا يشل حركة القطارات.. وهذا ما تطالب به النقابات

ينقل لكم مراسل CNN سكوت ماكلين المشهد من محطة لندن بريدج، حيث تعطلت ساعة الذروة الصباحية المعتادة بسبب أكبر إضراب للسكك الحديدية في البلاد منذ عقود، بينما يكافح الملايين من أجل التنقل وسط إضراب العمال بسبب تخفيض الأجور والوظائف.



قوارب إيرانية "تتحرش" بسفن أمريكية في مضيق هرمز بـ"طريقة غير آمنة وغير مهنية"

طاردت 3 قوارب إيرانية سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في مضيق هرمز، الاثنين، حسبما قالت البحرية الأمريكية في بيان لها.



أنقى مياه للسباحة في أوروبا.. دولة غير ساحلية تتصدر القائمة

شهدت جودة مياه السباحة في أوروبا تحسنًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، وكشف تقريرٌ جديد صادر عن وكالة البيئة الأوروبية، أن نحو 85% من مواقع الاستحمام في أوروبا تُصنف الآن على أنها "ممتازة".