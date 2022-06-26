توب 5: قاتل طالبة أردنية يطلق النار على نفسه.. وخطة G7 لوقف نفوذ الصين

من إطلاق متهم بقتل طالبة جامعية في الأردن النار على نفسه، وضربات روسية صاروخية على كييف، وبايدن يعلن عن برنامج البنية التحتية العالمية لمنافسة الصين، والسلطات الإماراتية تقبض على مرتكب جريمة قتل فتاة عربية، وصولا إلى مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت السلطات الأردنية أن الشخص المتهم بقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، أطلق النار على نفسه عندما حاصرته أجهزة الأمن.

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، إن عددًا من الأشخاص محاصرون تحت أنقاض أحد المباني، بعد هجوم صاروخي نفذته روسيا في وقت سابق من صباح اليوم الأحد.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عن برنامج بنية تحتية عالمي جديد في قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا، لإعادة تنشيط جهود إدارته للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة لبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في العالم النامي.

أعلنت شرطة إمارة الشارقة عن تمكنها من كشف ملابسات جريمة قتل خلال ساعتين من تلقي البلاغ والقبض على مُرتكبها.

كشفت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليز موقفها من الإبقاء على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم المقبل 2023/2022.