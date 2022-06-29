من إعطاء تركيا الضوء الأخضر للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، واتهام مواطن سعودي في أمريكا بتهديد معارضين من حسابات وهمية، وتصريحات مثيرة رئيس وزراء بريطانيا عن بوتين، ولقطات مصورة للحظة سقوط صاروخ روسي على مركز تجاري في أوكرانيا، وصولا إلى موافقة البنك الدولي على إقراض مصر وتونس لتمويل مشترياتهما من القمح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارًا إنه لن يدعم محاولة السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، مدعيًا أنهما تحتضنان إرهابيين. لكن موقف الرئيس التركي تغير مؤخرًا، حيث أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، اتفاقية "تمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو"، مضيفًا "وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تتناول مخاوف تركيا، بما في ذلك صادرات الأسلحة ومكافحة الإرهاب".

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مواطنا سعوديا بتهديد معارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، بحسب دعوى قضائية في محكمة بنيويورك تم نشرها الثلاثاء.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في أوكرانيا" كان بمثابة "مثال ممتاز للذكورة السامة".

أظهر مقطع فيديو لحظة هجوم صاروخي على مركز تجاري مزدحم في مدينة كريمنشوك بأوكرانيا. وفي خطابه المسائي للأمة، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه متعمد. ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من الموقع المحدد داخل مدينة كريمينشوك الذي تعرض للقصف الموضح في الفيديو.

وافق البنك الدولي على إقراض مصر وتونس 630 مليون دولار، لمساعدة البلدين في مواجهة انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.