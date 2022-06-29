البنك الدولي يقرض مصر وتونس 630 مليون دولار لتمويل مشترياتهما من القمح

اقتصاد
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مسؤول بـWFP يبرز أثر الأزمة الأوكرانية على سلاسل توريد القمح للمنطقة العربية
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مسؤول بـWFP يبرز أثر الأزمة الأوكرانية على سلاسل توريد القمح للمنطقة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق البنك الدولي على إقراض مصر وتونس 630 مليون دولار، لمساعدة البلدين في مواجهة انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

وقالت وزارة التعاون الدولي في مصر، في بيان الأربعاء: "أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي".

"يستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح"، بحسب البيان.

تبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، وفقا لوزارة التعاون الدولي.

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في نفس السياق، أفادت وكالة الأنباء التونسية الأربعاء، أن مجلس مديري البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لصالح تونس "للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية".

وأضافت الوكالة أن هذا القرض سيمكن تونس من تمويل الواردات الحيوية من القمح.

ساهمت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، اللتان تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص معروضها في الأسواق.

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