عكفت سلطات هونغ كونغ على جهود البحث والإنقاذ يوم السبت بعد أن انقسمت سفينة قوام طاقمها حوالي 30 شخصًا إلى نصفين، وغرقت على بعد حوالي 185 ميلا عن جنوب غرب الجزيرة، حيث حوصرت وسط إعصار تشابا، وفقًا لخدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ (GFS).

قام طاقم السفينة بإخلائها في انتظار وصول فرق الإنقاذ، بعد تعرضها لأضرار جسيمة في بحر الصين الجنوبي، وفقًا لما ذكرته الخدمة الجوية الحكومية.

تم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، ولا يزال مصير الـ 27 المتبقين غير واضح، وتعرقل عمليات الإنقاذ بسبب الظروف الجوية القاسية للإعصار، بحسب خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ، وأضافت أنه تم نشر 4 مروحيات، وطائرتين شراعيتين في الموقع لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.