من إعلان الفلسطينيين السماح للأمريكيين بفحص الرصاصة التي قتلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ومناشدة ميقاتي الدول الخليجية والعربية احتضان لبنان، والمطالبة بإزالة TikTok من متاجر التطبيقات، وصولا عملية إنقاذ طاقم سفينة انشطرت لنصفين بسبب إعصار في هونغ كونغ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن النائب العام للسلطة الفلسطينية، أكرم الخطيب، السبت، أن السلطة الفلسطينية ستسمح للمحققين الأمريكيين بفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

ناشد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الجمعة، الدول العربية والخليجية لـ"احتضان لبنان" مؤكدا التزام بلاده بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي.

عكفت سلطات هونغ كونغ على جهود البحث والإنقاذ يوم السبت بعد أن انقسمت سفينة قوام طاقمها حوالي 30 شخصًا إلى نصفين، وغرقت على بعد حوالي 185 ميلًا عن جنوب غرب الجزيرة، حيث حوصرت وسط إعصار تشابا، وفقًا لخدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ (GFS).

بعد تحقيق شركة Buzzfeed الأمريكية في علاقة تطبيق TikTok بالصين، دعا مفوض لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) إلى إزالة TikTok من متاجر التطبيقات. ينضم برايان فونج، مراسل CNN التكنولوجي، إلى مضيف برنامج Nightcap جون سارلين لمناقشة الخطوة التالية في التطبيق.

ترسل المزيد من جرعات لقاح جدري القردة إلى الولايات التي تشهد ارتفاعًا بعدد الحالات المسجلة من أجل زيادة فعالية استجابتها. وتحت ضغط الولايات، تفرج إدارة بايدن عن جرعات اللقاح الإضافية من المخزون الاستراتيجي الوطني، بالتوازي مع المزيد من الفحوص للكشف عن الإصابات. وفيما يتوقع الخبراء أن الفيروس أكثر انتشارًا ممّا تشي به الإحصائيات الحالية، إلا أنهم لم يصنّفوا الحالة على أنها أزمة حتى الآن.