توب 5: حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة في مصر.. وانخفاض أسعار النفط

من ردود الفعل تجاه تعيين محمد العيسى خطيبًا ليوم عرفة بالسعودية، وإسرائيل تفرج عن تسجيلات لألماني لعب دورًا بالهولوكوست، وحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة، مرورًا بانخفاض أسعار النفط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثار تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بالسعودية ردود فعل واسعة على تويتر، إذ رحب عدد من المغردين باختيار داعية "وسطي" ليخطب بالناس في هذه المناسبة الدينية.

عندما قدم أدولف أيخمان للمحاكمة في عام 1961 في القدس، ادعى أنه لا يعرف حجم المحرقة وأنه كان يتبع الأوامر فقط. ولكن قبل بضع سنوات فقط في عام 1957 أثناء اختبائه في الأرجنتين، أمضى أيخمان ساعات في التباهي بدوره - وكلها مسجلة على أشرطة مخصصة للمذكرات.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الإعدام، فيما علق والد المجني عليها على الحكم، مؤكدا ثقته في القضاء المصري، ورفض قبول الدية من القاتل أو ممن يمولون جمع تبرعات لسداد الدية عن القاتل.

للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي قد يحد من الطلب على النفط.