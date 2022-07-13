من وصول الرئيس الأمريكي إسرائيل في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وكشف تفاصيل برنامج زيارة بايدن للسعودية وطريقة لقائه الملك سلمان وولي العهد، وأول خطاب للشيخ محمد بن زايد، ومحادثات إسطنبول بشأن تصدير حبوب أوكرانيا عبر البحر الأسود، وصولا لجدل أثاره مستشار ترامب الأسبق بمقابلة مع CNN بعد قوله إنه "خطط لانقلابات في الخارج"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه رئيسا. للبلاد.

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى السعودية التي تبدأ الجمعة

قال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إن بلاده مستمرة في ترسيخ مكانتها باعتبارها "مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعمًا لأمن الطاقة العالمي"، فيما أكد أن شعب الإمارات محور اهتمام الدولة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأربعاء، بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول.

أثار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح وصف فيه نفسه بـ"شخص خطط لانقلابات في الخارج".