من رد وزير الخارجية السعودي على سؤال حول مدى اهتمام السعودية بشراء منظومات صاروخية صينية، وحرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة شمالي المغرب، وروسيا تنشر مزيد من قواتها في جنوب أوكرانيا، وتحطم طائرة شحن على متنها "حمولة خطيرة" في اليونان، وصولا رياض محرز يُثير الجدل بحمل "هاتف مكسور"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده ترى الولايات المتحدة "كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية" مضيفًا أنه "إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر"، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الرياض ستشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية وفقًا لأفضل الحلول لاحتياجات المملكة.

ذكرت الإذاعة العامة اليونانية "ERT" أن طائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من مدينة كافالا في شمال البلاد، السبت، كانت تقل "حمولة خطيرة"، دون تحديد نوع الشحنة لافتة إلى أن المؤشرات الأولى تشير إلى أنها ذخيرة.

مع اندلاع حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا عبر البحر المتوسط ، يتسابق أكثر من ألف شخص من مختلف الإدارات الحكومية في المغرب لتهدئة الحرائق المشتعلة في أقاليم متعددة في شمال البلاد.

قال مسؤولون أوكرانيون إن التدفق المستمر للمعدات العسكرية الروسية يستمر في التحرك غربًا من ماريوبول نحو أجزاء أخرى من جنوب أوكرانيا، حيث جبهات هجوم القوات الأوكرانية.

أثار النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في لقطة مصورة قبل توجّهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض فترة تحضيرية للموسم المقبل.