من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى تحذير وزارة الصحة والسكان المصرية من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد زيارة بايدن للشرق الأوسط.. بوتين في إيران لإجراء محادثات مع رئيسي وأردوغان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي.



دخل الحرم المكي وصعد جبل عرفات.. مراسل إسرائيلي يثير جدلا والقناة 13 ترد

أثار تواجد مراسل القناة 13 الإسرائيلية في مكة خلال موسم الحج الماضي، جدلا واسعًا عبر موقع تويتر، استدعى القناة والمراسل للتعليق.



المكاسب والتنازلات.. ماذا بعد مصافحة القبضة بين بايدن ومحمد بن سلمان؟

أثارت صورة "مصافحة القبضة" خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من التكهنات حولها، وكانت أقوى من التخمين الذي سبقها. مثل الفائز في سباق المسافات الطويلة، انتزع ولي العهد المجد واسترداد السمعة عند خط النهاية.



أوروبا تستعد لأزمة غاز محتملة مع زيادة الطلب وسط موجة حر غير مسبوقة

تستعد أوروبا لاحتمال حدوث أزمة غاز كاملة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تمامًا كما أدت موجة الحر التاريخية إلى زيادة الطلب على الطاقة للمساعدة في تبريد المنازل والشركات في القارة.



"الخلطة السحرية".. وزارة الصحة المصرية تحذر من استخدام هذه الحقنة

حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" الأحد من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية".