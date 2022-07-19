من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى تحذير وزارة الصحة والسكان المصرية من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أثارت صورة "مصافحة القبضة" خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من التكهنات حولها، وكانت أقوى من التخمين الذي سبقها. مثل الفائز في سباق المسافات الطويلة، انتزع ولي العهد المجد واسترداد السمعة عند خط النهاية.