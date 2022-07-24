من الجولة الإفريقية لوزير خارجية روسيا التي بدأها بزيارة مصر، وحيثيات حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة تكشف تفاصيل ما حدث، واعتراف روسيا بقصف ميناء أوديسا، وطلب السعودية من يوتيوب إزالة إعلانات "تتعارض" مع قيم المجتمع الإسلامي، وصولا إلى خسارة لبنان نهائي سلة آسيا أمام أستراليا في مباراة ملحمية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية المصرية، الأحد، وفق مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الوزارة

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بإعدام محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، تفاصيل تهديداته لها بالقتل قبل أن "يباغتها بطعنات من الوراء" في 20 يونيو/ حزيران.

أكدت الخارجية الروسية، الأحد، أن موسكو قصفت ميناء أوديسا بصواريخ "كاليبر" فائقة الدقة، ما أسفر عن تدمير "بنية تحتية عسكرية" للجيش الأوكراني، وفقا للمتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بيانا مشتركا، طالبتا فيه موقع "يوتيوب" بإزالة إعلانات "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات "الخادشة" على الموقع في المملك

حلّ منتخب لبنان وصيفًا، في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام منتخب أستراليا بنتيجة 73/75.