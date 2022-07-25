من التصويت على دستور جديد في تونس يعزز قبضة قيس سعيد على السلطة، ورد إيران على رغبة ولي العهد السعودي في مفاوضات علنية، وأمريكا تلوح بـ"الخطة ب" لنقل الحبوب الأوكرانية، وتفاصيل جديدة تكشف ما فعله ترامب تزامنًا مع أحداث الكونغرس، وصولا إلى تعليق وزير النقل المصري على قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

التونسيون يصوتون على دستور جديد يعزز قبضة قيس سعيد على السلطة

يدلي التونسيون بأصواتهم، الإثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه، إذا تم إقراره، أن يوسّع سلطات الرئيس بشكل كبير، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد.



الخارجية الإيرانية: رغبة ولي العهد السعودي في مفاوضات علنية بادرة جيدة

أكّد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أن إيران أجرت 5 جولات من المحادثات مع المملكة العربية السعودية استضافتها بغداد، واصفًا نتائجها بـ"المثمرة".



باور لـCNN: أمريكا تعد "الخطة ب" لنقل الحبوب الأوكرانية بعد هجوم روسيا على أوديسا

كشفت مسؤولة أمريكية بارزة، في تصريحات لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على "الخطة ب" (خطة بديلة)، لإخراج صادرات الحبوب من البلاد في أعقاب الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.



شاهد التلفاز 3 ساعات.. تفاصيل جديدة تكشف ما فعله ترامب تزامنًا مع أحداث الكونغرس

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جالسًا في البيت الأبيض لأكثر من ثلاث ساعات وهو يشاهد التلفاز تزامنًا مع الهجوم المميت على مبنى الكابيتول. ورفض ترامب دعوات من أعضاء الكونغرس ومساعديه وأفراد أسرته بإخبار مؤيديه بالعودة إلى ديارهم. بدلاً من ذلك، أشعل التوترات، بما في ذلك بتغريدة هاجم فيها نائب الرئيس مايك بنس.



"غصب عني".. وزير النقل المصري يكشف عن قرار بشأن أسعار تذاكر المترو والقطارات

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن خطة الوزارة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديدية خلال أيام، إثر زيادة سعر السولار، وزيادة أجور موظفي الحكومة في أول أبريل الماضي بدلا من أول يوليو.