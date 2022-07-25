من التصويت على دستور جديد في تونس يعزز قبضة قيس سعيد على السلطة، ورد إيران على رغبة ولي العهد السعودي في مفاوضات علنية، وأمريكا تلوح بـ"الخطة ب" لنقل الحبوب الأوكرانية، وتفاصيل جديدة تكشف ما فعله ترامب تزامنًا مع أحداث الكونغرس، وصولا إلى تعليق وزير النقل المصري على قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جالسًا في البيت الأبيض لأكثر من ثلاث ساعات وهو يشاهد التلفاز تزامنًا مع الهجوم المميت على مبنى الكابيتول. ورفض ترامب دعوات من أعضاء الكونغرس ومساعديه وأفراد أسرته بإخبار مؤيديه بالعودة إلى ديارهم. بدلاً من ذلك، أشعل التوترات، بما في ذلك بتغريدة هاجم فيها نائب الرئيس مايك بنس.
كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن خطة الوزارة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديدية خلال أيام، إثر زيادة سعر السولار، وزيادة أجور موظفي الحكومة في أول أبريل الماضي بدلا من أول يوليو.