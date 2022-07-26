من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ضمن مشروع "نيوم"، إلى كشف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العدد الإجمالي للإصابات بجدري القردة التي بلغت 18,095 حالة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ضمن مشروع "نيوم"، كـ"نموذج عالمي رائد يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
بمجرد أن نقول إن إيلون ماسك قد يبقي رأسه منخفضًا للتركيز على إدارة العديد من شركاته، أو خوض معركة قانونية شديدة الخطورة مع تويتر، أو قضاء بعض الوقت مع أي من أطفاله العشرة، تظهر فضيحة جديدة لتغذية الإعصار حول أغنى شخص في العالم.