من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ضمن مشروع "نيوم"، إلى كشف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العدد الإجمالي للإصابات بجدري القردة التي بلغت 18,095 حالة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"بعرض 200 متر وتتسع لـ9 ملايين شخص".. محمد بن سلمان يعلن تصاميم مدينة "ذا لاين"

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ضمن مشروع "نيوم"، كـ"نموذج عالمي رائد يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

"على بُعد شعرة من منطقة الركود الساخنة".. صندوق النقد يحذر من "آفاق مظلمة" للاقتصاد العالمي

في تقرير صدر الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته للاقتصاد العالمي حيث توقع تباطؤًا كبيرًا في الاقتصادات الثلاثة الأكبر: الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024.. ماذا تعني الخطوة وما تعليق بوتين؟

قالت روسيا إنها تخطط للانسحاب من محطة الفضاء الدولية، وإنهاء شراكتها التي استمرت عقودًا مع وكالة ناسا في الموقع المداري، وفقًا لرئيس وكالة الفضاء الروسية المعين حديثًا.



ما هي الدول الأكثر تضررًا بجدري القردة في المنطقة وحول العالم؟

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العدد الإجمالي للإصابات بجدري القردة التي بلغت 18,095 حالة حول العالم.



بعد تقرير عن علاقة مزعومة مع زوجة الشريك المؤسس لـGoogle.. نظرة على عالم إيلون ماسك الفوضوي

بمجرد أن نقول إن إيلون ماسك قد يبقي رأسه منخفضًا للتركيز على إدارة العديد من شركاته، أو خوض معركة قانونية شديدة الخطورة مع تويتر، أو قضاء بعض الوقت مع أي من أطفاله العشرة، تظهر فضيحة جديدة لتغذية الإعصار حول أغنى شخص في العالم.