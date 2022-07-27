من إعلان أستراليا هوية شقيقتين سعوديتين وسط غموض حول ظروف وفاتهما "غير العادية"، ومحتجون عراقيون يقتحمون المنطقة الخضراء لرفض ترشيح رئيس وزراء جديد، وفيديو "وعد" ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليونان يثير تفاعلا، وروسيا تحكم قبضتها على تدفق الغاز إلى أوروبا، وصولا لشفاء بايدن من فيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عثرت الشرطة على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما في سيدني في ظروف "غير عادية" الشهر الماضي، فيما ناشدت السلطات تقديم مزيد من المعلومات.

اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين الموالين لرجل الدين القومي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء شديدة الحماية في بغداد، الأربعاء، مستنكرين ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان أثناء استقباله في العاصمة، أثينا، إذ أشار إلى أنه وعده بألا يأتي إلى اليونان "خالي الوفاض"

أعلنت غازبروم، شركة الطاقة الحكومية الروسية، أنها ستحد من تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب الحيوي الذي يربط بين روسيا وألمانيا للإصلاحات. لتقلص التدفقات إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، أي 20٪ فقط من طاقتها اليومية.

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اختباراته أثبتت سلبيتها لفيروس كورونا، بعد عزله لمدة خمسة أيام، وأنه سينهي فترة العزل الصحي، الأربعاء.