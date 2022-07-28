من تقديم منظمتين حقوقيتين شكوى جنائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محكمة باريس قبل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الأمطار والسيول في دول الخليج وإيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن المتحدث باسم الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه مساء الخميس.

شهدت إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي سقوط أمطار غزيرة أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر السيول والانهيارات الأرضية في إيران بحسب الهلال الأحمر الإيراني، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا جراء السيول في الإمارات وسلطنة عُمان، كما حذرت السلطات السعودية والكويتية من التقلبات الجوية وتوقعات بهطول الأمطار.

كشفت المملكة العربية السعودية عن تصاميم لمدينة تتألف من مبنى واحد، وقد يسكنها 9 ملايين شخص، ستشيّد على مقربة من البحر الأحمر.

هل تعلم أن مزاجك يرتبط بغذائك؟ وفي حال كنت تشعر بالحزن، ربما يجب أن تحاول أولًا محاربة الاكتئاب بمجموعة من الأطعمة الصحية والمفيدة.

سيواجه بطل الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي غريمه ليفربول في مباراة الدرع الخيرية التي ستُلعب السبت، نطرح في هذه الحلقة أسبابا ربما تساهم بتفوق "الريدز" بعد الميركاتو الصيفي الذي تفوق فيه السيتي.