من إعلان بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ووصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان رغم تحذيرات الصين، ومطالب بمحاكمة القادة العسكريين بعد تحقيق CNN عن نهب روسيا ذهب السودان، ومرسوم أميري بحل برلمان الكويت، وصولا إلى فرص انتقال فيروس كورونا من بايدن المحيطين به... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقال إن "العدالة قد تحققت" بعد أن قتلت الولايات المتحدة الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار.



هبوط طائرة نانسي بيلوسي في تايوان وسط تأهب عسكري صيني

هبطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تايبيه الثلاثاء، في زيارة مهمة لدعم تايوان على الرغم من تهديدات الصين بالانتقام.



في أعقاب تحقيق CNN عن نهب روسيا ذهب السودان.. مطالب بمحاكمة القادة العسكريين

تستمر التداعيات في أعقاب تحقيق CNN في استغلال روسيا لذهب السودان بتواطؤ جنرالات السودان.



الكويت.. مرسوم بحل مجلس الأمة لـ"تصحيح المشهد السياسي"

أصدر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نيابة عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثلاثاء، مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة (مجلس النواب) استنادا إلى الدستور الكويتي.



بعد ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن مجدّدًا.. هل يمكنه نقل العدوى للمحيطين به؟

أتت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن لفيروس كورونا إيجابية مجدّدًا، بالتوازي مع قول الأطباء إنّ "أعراض الفيروس ظهرت عليه مجددًا". لكن ثمة أسئلة كثيرة تتعلق بتجدّد الأعراض مرتبطة بعلاجه بعقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات. فهل الرئيس مازال ناقلًا للعدوى، وهل يحتاج للخضوع لحجر صحي مرة أخرى، وللعزل الذاتي؟