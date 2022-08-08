من عودة الوضع الطبيعي الهش إلى غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وإعلان البنتاغون حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وتعليق أمير سعودي على تضامن سفير أوكرانيا يتضامن مع الإسرائيليين، وصولا إلى لحظات إنسانية على هامش سيول سلطنة عُمان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عاد قطاع غزة إلى الوضع الطبيعي الهش، بعد يومين من التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي انتهى بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأحد. وقٌتل 44 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 300 في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 15 طفلا.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن حزمة إضافية من الأسلحة والمساعدة الأمنية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في أحدث جولة من المساعدات العسكرية.

أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك عن تضامنه مع الإسرائيليين، مشبهًا الحرب الروسية على بلاده بالمواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

واصل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هجومه على رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بعد عدم قبول الأخير مبادرة للصلح طرحها منصور مؤخرا قبل أن يعلن انتهاء مهلتها دون رد من الخطيب.

رصد مصور في سلطنة عُمان اللحظة التي جرف فيها السيل أحد الرجال في ولاية الرستاق العمانية، بعد تقلب أحوال الطقس شهدتها البلاد وبعض دول الخليج مؤخرًا. كان المصور يلتقط مقطع فيديو للمياه المتدفقة، قبل أن يجرف السيل فجأة أحد الأشخاص الذين كانوا في المنطقة، ويمكن سماع المصور وهو يصرخ "طاح واحد" بنبرة تملؤها العاطفة.