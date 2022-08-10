من الاتهامات الأمريكية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال جون بولتون، ورد وزير خارجية اليمن لـCNN على ما يثار حول عبدربه منصور هادي، وإدانة بقضية التجسس للسعودية بتويتر، وبايدن يثير تفاعلا بتصرف غريب بعد مصافحته تشاك شومر أمام البيت الأبيض، وصولا إلى تغيير موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العدل الأمريكية: اتهام عضو في الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال جون بولتون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون، الذي شغل مناصب رفيعة في الأمن القومي خلال إدارتي دونالد ترامب وجورج بوش.



وزير خارجية اليمن يرد لـCNN على ما يثار حول عبدربه منصور هادي.. ويوضح مضامين الهدنة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن وصفه للهدنة التي أعلن عن تمديدها للمرة الثالثة في 2 أغسطس الجاري “بالهشة” يأتي انطلاقا من واقع تجربتين سابقتين، وأن الهدنة تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني.



إدانة بقضية التجسس للسعودية بتويتر.. من دور مدير مكتب محمد بن سلمان ببيان الادعاء إلى رد الدفاع

أدين مدير سابق بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، متهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بـ6 تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل للسعودية ،ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة المالكة السعودية.



بايدن يثير تفاعلا بتصرف غريب بعد مصافحته تشاك شومر أمام البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحركة يد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب انتهاء تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، من الإدلاء بكلمة، الثلاثاء.



من أجل منتخب قطر.. هل يطرأ تغيير على موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيقرر تقديم موعد بداية بطولة كأس العالم في قطر، نسخة 2022، 24 ساعة من أجل البلد المستضيف.