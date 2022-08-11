من أزمة احتجاز رهائن بأحد المصارف في لبنان، وتسليم المحتجز نفسه بعد اتفاق على منحه جزء من أمواله، إلى إفصاح وزير الخارجية التركي عن "محادثة قصيرة" مع نظيره السوري في صربيا، وتفاصيل محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
انتهت أزمة احتجاز الرهائن في فرع "فيدرال بنك" بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الخميس، مع تسليم محتجز الرهائن نفسه لقوات الأمن وخروج الرهائن من الفرع، وسط أنباء عن اتفاق على منحه جزء من وديعته.
كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه أجرى "محادثة قصيرة" مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية، بلغراد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.