من أزمة احتجاز رهائن بأحد المصارف في لبنان، وتسليم المحتجز نفسه بعد اتفاق على منحه جزء من أمواله، إلى إفصاح وزير الخارجية التركي عن "محادثة قصيرة" مع نظيره السوري في صربيا، وتفاصيل محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



محتجز الرهائن في بنك بلبنان يسلم نفسه بعد اتفاق على منحه جزء من وديعته

انتهت أزمة احتجاز الرهائن في فرع "فيدرال بنك" بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الخميس، مع تسليم محتجز الرهائن نفسه لقوات الأمن وخروج الرهائن من الفرع، وسط أنباء عن اتفاق على منحه جزء من وديعته.



وزير الخارجية التركي يكشف عن "محادثة قصيرة" مع نظيره السوري في صربيا

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه أجرى "محادثة قصيرة" مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية، بلغراد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ما هوية الرجل الذي يزعم أنه كان وراء محاولة اغتيال بولتون؟ كم المبلغ الذي دُفع وما علاقة سليماني؟

زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شهرام بورصفي هو الرجل وراء محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ويُزعم أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.



زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار على كورونا.. شاهد علامات التأثر على بعض الحاضرين

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الانتصار على تفشي فيروس كورونا في بلاده. ويأتي هذا بعد مرور نحو 3 أشهر على تسجيل أول حالة بكوريا الشمالية في مايو الماضي.



بطارية بعمر أطول وتحسينات في الكاميرا.. تعرف إلى أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أحدث جيل من الهواتف الذكية القابلة للطي وهو هاتف Galaxy Z Flip 4 وGalaxy Z Fold 4. تتضمن التحديثات عمرًا أطول للبطارية ومفصلات أصغر وتحسينات في الكاميرا بالطبع.