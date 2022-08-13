توب 5: تعديل وزاري في مصر.. وكشف هوية مهاجم سلمان رشدي

من كشف هوية مهاجم الروائي البريطاني سلمان رشدي، وتعديل حكومي في مصر يطال 13 حقيبة وزارية، وكاميرا CNN تظهر الوضع في أفغانستان بعد عام من انسحاب أمريكا وسيطرة طالبان، مرورًا بتداول فيديو لمواطن بمقطع مناف للذوق العام، وصولا إلى ردود الفعل بعد إغلاق دومينوز متاجرها في إيطاليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال قائد قوات شرطة نيوجيرسي، يوجين جيه ستانيشوسكي، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إنه تم التعرف على المشتبه به بمهاجمة الروائي، سلمان رشدي، على أنه هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته الطارئة، ظهر اليوم السبت، على الترشيحات الواردة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء تعديلات وزارية تشمل 13 حقيبة وزارية

تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف البلاد في حالة جوع حاد. وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إنها تعتقد أنه بحلول النصف الثاني من هذا العام إن أكثر من 90٪ من الناس سيعيشون تحت خط الفقر. فالكثير من الناس يصارعون الآن من أجل وضع الطعام على المائدة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في مكان عام أثار من حوله بحديث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام الأمر الذي اثار تفاعلا.

أغلقت سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية "دومينوز" متاجرها رسميًا في إيطاليا بعد سبع سنوات قضتها في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن Milano Today. ويرجع السبب في ذلك إلي تقديم شركة EPizza SpA، مشغل امتياز العلامة التجارية في إيطاليا، بطلب الإفلاس في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد معاناتها خلال قيود الوباء. حيث قالت الشركة إنها واجهت "منافسة غير مسبوقة" حيث بدأت المطاعم المحلية في استخدام تطبيقات توصيل الطعام. وإليك في هذا التقرر المصور آراء بعض الإيطاليين حيال الأمر.