من إعلان وزير الخارجية الإيراني موعد رد بلاده النهائي بشأن مقترحات الاتفاق النووي، وعودة مراسلة CNN إلى أفغانستان وروايتها ما حدث بعد عام من سيطرة طالبان، وطهران توجه رسالة للسعودية بعد "إهانة" الخميني، وأنصار ترامب يتظاهرون بالأسلحة دعمًا له أمام مكتب FBI، وصولا إلى "مصافحة الحدود" مع احتفال لهند وباكستان بمرور 75 عامًا على الاستقلال عن الحكم البريطاني... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، أن بلاده ستقدم ردها النهائي على اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بحلول منتصف الليل (بالتوقيت المحلي لطهران).

عادت كلاريسا وارد من CNN إلى كابول بعد عام واحد من استيلاء طالبان على السلطة وقدمت تقاريرها أمام السفارة الأمريكية. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في طالبان يوم 15 أغسطس / آب عطلة عامة بمناسبة ما تعتبره الحركة انتصارا على الولايات المتحدة والقوات الغربية.

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، على رسم كاريكاتوري للمرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، في صحيفة سعودية، مؤكدا أنه "إهانة" وأن الشعب الإيراني "لن يتسامح".

حصلت شبكة CNN على مقاطع فيديو تظهر احتشاد مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مسلحين خارج مكتب التحقيقات الفدرالي في فينيكس بولاية أريزونا.

تحتفل الهند بحدث مهم، 75 عاما من الاستقلال عن الحكم البريطاني. إنها أيضًا ذكرى سنوية مشتركة مع باكستان، والتي أقامت احتفالاتها يوم الأحد.

