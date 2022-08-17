من إثارة تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عاصفة من الجدل، في تعليقه على محرقة الهولوكوست، على هامش زيارته ألمانيا، إلى ترجيح صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم العام الجاري... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تصريحاته أثارت عاصفة من الجدل.. ماذا قال عباس عن الهولوكوست خلال زيارته ألمانيا؟

أثارت تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عاصفة من الجدل، في تعليقه على محرقة الهولوكوست، على هامش زيارته ألمانيا.



مصر.. علاء مبارك يرد على مصطفى بكري بعد انتقاد ساويرس

رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على النائب مصطفى بكري الذي وجه له انتقادات قائلا إنه يعذره بدفاعه عن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.



لابيد: إسرائيل وتركيا تقرران إعادة تبادل السفراء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.



صندوق النقد يعلن توقعاته للنمو والتضخم بالسعودية.. ويوضح رؤيته للضرائب وأسعار الوقود

رجح صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم العام الجاري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020. كما توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.



مسؤول كندي يبتلع نحلة بالخطأ أثناء خطاب له.. شاهد ردة فعله المثيرة للضحك

ليس من السهل إقناع سياسي بإغلاق فمه، لكن الطبيعة وجدت طريقة للقيام بذلك في كندا، عندما ابتلع حاكم أونتاريو، دوغ فورد، نحلة في منتصف مؤتمر صحفي له.