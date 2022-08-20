من مداهمات الجيش الإسرائيلي لمكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية، وإعلان أمريكا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومقتل 15 شخصًا واحتجاز رهائن في هجوم مسلح على فندق بالصومال، مرورًا بالتفاعل على من تشبه رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، وصولا إلى التحذيرات من القحط في الصين في ظل أسوأ موجة حر بعد جفاف أطول أنهارها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية هذا الأسبوع في الضفة الغربية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الجمعة، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

أفادت الشرطة الصومالية السبت، أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة على فندق "حيات" Hayat في مقديشو.وقالت الشرطة إن الهجوم بدأ مساء الجمعة، حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث وقعت ثلاثة انفجارات كبيرة عند البوابة، مما سمح لمسلحي حركة الشباب المدججين بالسلاح بدخول الفندق واحتجاز العديد من الضيوف كرهائن. وأكد الرائد بالشرطة، فرح حسين، لشبكة CNN أن الحصار أوشك على الانتهاء مع دخول قوات مكافحة الإرهاب إلى مبنى الفندق لاستعادة ال

لا يزال التفاعل مستمرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله من السعودية، رجوة آل سيف.

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من الجفاف في جميع أنحاء البلاد حيث تشهد الصين واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود إضافة لعدم هطول الأمطار ما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية. تقوم بعض المدن بتشغيل محطات مترو الأنفاق الخاصة بها في مستوى الظلام لتوفير الطاقة.