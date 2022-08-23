من قطع رئيس وزراء العراق زيارته إلى مصر بعد احتجاجات أمام مجلس القضاء، وأمريكا تكشف فحوى المناقشات مع السعودية بشأن الحكم على الناشطة سلمى الشهاب، ومسؤول أمريكي كبير يكشف لـCNN تخلي إيران عن مطلب رئيسي خلال المباحثات النووية، وألكسندر دوغين يكشف آخر كلمات ابنته قبل مقتلها بانفجار سيارته، وصولا إلى إبلاغ مدير أمن المعلومات السابق في تويتر عن مخالفات خطيرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تصاعدت حدة الاحتجاجات التي يشهدها العراق ليصل تأثيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي قرر تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، فيما قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد بسبب تطورات الأحداث.

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة أجرت "عددًا من المناقشات" مع المسؤولين السعوديين، حول الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا ومنعها من السفر لمدة 34 عامًا أخرى.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، إن إيران تخلت عن مطلب رئيسي آخر يتعلق بالتفتيش النووي مع استمرار المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

صرح الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بأن ابنته داريا دوغينا التي قُتلت إثر انفجار، السبت الماضي، "ماتت من أجل روسيا".

زعم بيتر زاتكو، رئيس أمن المعلومات السابق في تويتر، إن الشركة لديها ثغرات أمنية كبيرة تهدد الأمن القومي الأمريكي. في مقابلة فيديو حصرية، أخبر زاتكو مراسل CNN، دوني أوسوليفان، عن سبب تقدمه كمبلغ عن المخالفات.