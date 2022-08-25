من تحرك لبنان بعد تهديد لموظفي السفارة السعودية في بيروت، وتحديد رئيس اتحاد التنس مصير لاعبة صينية بعد ادعاءات الاعتداء الجنسي عليها، ومذكرات كوشنر وما قاله عن السعودية ورحلة ترامب الأولى يثير تفاعلا، مرورًا بتطلع رجال الأعمال في مصر لحل أزمة الدولار، وصولا إلى آثار الغزو الروسي على أوكرانيا بعد 6 أشهر من الحرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عد انتشار مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان، وجه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الجهات الأمنية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط من يثبت تورطه،

أكد رئيس الاتحاد الدولي للتنس، ديفيد هاغيرتي، أنه تحدث إلى لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي، قبل 6 أسابيع وأشار إلى أنها تبدو في مأمن

تتطلع منظمات الأعمال في مصر، إلى اتخاذ الحكومة قرارات جديدة لتوفير النقد الأجنبي وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج التي أثرت سلبًا على الصناعة والتجارة، وتعول قيادات بهذه المنظمات على وزير الصناعة الجديد أحمد سمير، ومحافظ البنك المركز

عندما شنت روسيا هجومًا فجر 24 فبراير/شباط على أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق واندفعت القوات الروسية نحو العاصمة كييف، ذهل الغرب وألقت الخطوة بسكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة في حالة من الذعر.

سُمح لمئات النساء الإيرانيات بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية في طهران للمرة الأولى منذ منع النساء من حضور المباريات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وفق ما ذكرته وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية الإيرانية الخميس