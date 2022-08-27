من ملاحظة في مذكرات كوشنر تكشف عن سبب ابتسامة ترامب في السعودية، واشتباكات عنيفة في طرابلس بليبيا، وإحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى تحقيق نادي ليفربول فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شرح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في مذكراته "Breaking History" أبرز الأحداث التي رافقت زيارته برفقة ترامب إلى السعودية، وتحدث خلال ذلك عن "ملاحظة" وجهها مستشار ترامب الاقتصادي للرئيس حول أنه "أكثر القادة الموجودين في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي فقرا".

نشرت وسائل إعلام ليبية تقارير حول وجود اشتباكات عنيف بين ميلشيات محلية في العاصمة، طرابلس، مساء الجمعة. وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعيرة نارية لأسلحة ثقيلة محملة على سيارات من نوع "بيك أب".

في هذا الوق، من غير الواضح لماذا يبدو أن روسيا تحرق الكثير من الغاز في منشأة بويرتو فالارتا، والتي بالطبع ، على الحدود مع فنلندا، تقول شركة الأبحاث رايس تود إنها تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب ذلك، قد تكون أوجه القصور في حركة روسيا للغاز الطبيعي المسال.

حقق نادي ليفربول فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، على حساب نظيره بورنموث، بعد أن تعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام فولهام وكريستال بالاس، وخسر في الثالثة من مانشستر يونايتد، إقر اكتساحه لضيفه بتسعة أهداف نظيفة

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