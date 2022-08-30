من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء في بغداد بعد طلبه، إلى إعلان البحرية الأمريكية عن إحباط محاولة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على إحدى سفنها بالخليج، وإطلاق الإمارات تأشيرة سياحية خاصة لحاملي بطاقات "هيّا" المخصصة لمشجعي كأس العالم قطر 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لما يقرب من 24 ساعة، تحولت أجزاء من بغداد إلى ما بدا وكأنه بعض أحلك أيامها. اندلعت توترات مشتعلة منذ فترة طويلة إلى احتجاجات، وثم أعمال عنف، أثارها إعلان الزعيم الشيعي القوي مقتدى الصدر أنه ينسحب، ليس لأول مرة، من السياسة.

طالب السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بضبط وتسليم مطلوب أمني للمملكة العربية السعودية وجه "تهديدات إرهابية" للسفارة السعودية في بيروت.

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة آلية (بدون طاقم) يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج.

أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا"، المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

بينما كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشعر بالغضب بشأن البحث الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار إيه لاغو، كانت سيدة أمريكا الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، هادئة حول هذا الأمر، لكنها تشعر بالانزعاج الآن من عملية البحث.

