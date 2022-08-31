من إصدار النيابة العامة السعودية بيانًا عن حادثة دار للرعاية الاجتماعية، إلى إعلان شرطة أبوظبي عن سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد، وتداول مقطع فيديو لوزيرين لبنانيين وهما يقذفان الحجارة خلال جولة قرب الحدود مع إسرائيل، إلى توضيح وزير النقل الأردني موقف بلاده من مطار "رامون" في إسرائيل، وصولًا إلى توجيه أوباميانغ رسالة بعد تعرضه لسطو مسلح… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت النيابة العامة السعودية، الأربعاء، بيانًا عن حادثة دار للرعاية الاجتماعية (دار رعاية أيتام) في محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر رجال أمن وآخرين بزي مدني يعتدون على فتيات في الدار خلال محاولة مقاومتهن.

أعلنت شرطة أبوظبي أن عناصرها وفرق الدفاع المدني تعاملوا مع حادثة سقوط طائرة شراعية في المواقف الإضافية لمسجد الشيخ زايد، الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادثة أسفرت عن تعرض شخص لإصابة بسيطة.

أثار مقطع فيديو لوزيرين لبنانيين وهما يقذفان الحجارة خلال جولة قرب الحدود مع إسرائيل، ما دفع الناطق باسم الجيش الإسرائنلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، للرد بالقول: "من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة"

قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، إن الأردن متمسك باعتراضه على تشغيل مطار تمناع أو ما يسمّى بمطار “رامون”، مؤكدا أن هذا المطار ليس "مطارا دوليا منذ تشغيله في 2019 وأن الرحلات الدولية أوقفت منذ تقديم المملكة لاعتراضها "

أكد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تعرّضه إلى عملية سطو مسلح، الأحد الماضي، في منزله الواقع في بلدة "كاستيلديفيلس" قرب مدينة برشلونة