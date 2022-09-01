من زيارة فلاديمير بوتين إلى المستشفى حيث يرقد جثمان ميخائيل غورباتشوف لوداعه مع الإعلان عن عدم حضور الرئيس الروسي جنازة آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، إلى توجيه قيس الخزعلي أمين عام "عصائب أهل الحق" العراقية بإغلاق جميع مكاتب الحركة، واختبار تويتر ميزة "تعديل التغريدات"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



شاهد كيف ودع فلاديمير بوتين غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي.. لماذا لن يحضر جنازته؟

قدم فلاديمير بوتين لتقديم العزاء لميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، حيث وضع الرئيس الروسي الزهور على جثمان الرئيس الذي توفي عن عمر يناهز 91 عامًا.



قيس الخزعلي يأمر بإغلاق مكاتب "عصائب أهل الحق" العراقية: فليحرقوا ما يريدون

أمر قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، الخميس، بإغلاق كافة مكاتب الحركة، بعد تحذير من صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، وسط تداول أنباء عن اشتباكات بين مسلحي الحركتين في البصرة.



تويتر تبدأ اختبار ميزة "تعديل التغريدات" مع حد زمني وسجل علني للتغييرات

أعلنت منصة "تويتر"، الخميس، عن بدء اختبار ميزة تعديل التغريدات، موضحة أنه من المقرّر التوسع فيها مبدئيًا لتشمل مشتركي خدمة "تويتر بلو"، في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الجاري.



تقرير للأمم المتحدة: الصين قد تكون ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بحق الأقلية المسلمة

بعد 4 سنوات من إبداء مخاوفها الأولية، وثقت الأمم المتحدة حدوث انتهاكات في شينجيانغ، وتقول إن الصين قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء اعتقالها لحوالي مليون شخص فيما تسميه بكين "معسكرات التدريب المهني".



أنتوني ومانشستر يونايتد.. هل يدوم شهر العسل طويلا؟

أبرم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف بالتعاقد مع الجناح البرازيلي، أنتوني، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة كلفت خزائن النادي 100 مليون دولار. نطرح في هذه الحلقة من برنامج "بعد الصافرة" إمكانية نجاح الصفقة مع فرقة إيريك تن هاغ، والإضافة التي قد يقدمها الجناح البرازيلي للشياطين الحمر.