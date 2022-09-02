من احتجاز إيران لزورقين أمريكيين مسيرين في البحر الأحمر، إلى إصدار قاضية أمريكية لجرد مفصل بما وجده مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة منزل ترامب في فلوريدا وتعامله مع الوثائق السرية، إلى تصريح صهره جاريد كوشنر عن استثمار شركته لأموال سعودية في شركات إسرائيلية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



"يكشف عشوائية التعامل مع وثائق سرية".. قاضية أمريكية تُصدر جردًا مفصلًا لما وجده FBI في منزل ترامب

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيلين كانون، قائمة مفصلة لما وجده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تفتيش "مار إيه لاغو"، منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، والتي رفعتها وزارة العدل سابقًا بصورة مختومة في المحكمة.



البحرية الإيرانية تحتجز زورقين مُسيرين أمريكيين في البحر الأحمر لعدة ساعات

احتجزت البحرية الإيرانية زورقين مسيرين تابعين للبحرية الأمريكية في المياه الدولية للبحر الأحمر، من الخميس وحتى صباح الجمعة، فيما قال مصدر عسكري أمريكي مسؤول إن الواقعة قد تشير إلى "تصعيد" ضد الولايات المتحدة.



كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها "في شركات إسرائيلية"

صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، بأن السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي.



رحلات الطيران في موسم الخريف.. إليك ما يمكن توقعه

كان موسم السفر الصيفي كارثيًا بالنسبة للعديد من المسافرين، إذ شهد إلغاء نحو 55 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الذي سبق يوم الذكرى.



هل من رابط بين الأطعمة "فائقة المعالجة" والإصابة بالسرطان والموت المبكر لدى الرجال؟

أفادت دراستان جديدتان، نُشرتا في المجلة الطبية البريطانية The BMJ الأربعاء، أنّ تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان القولون والمستقيم على نحو كبير.