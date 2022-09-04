من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على اتفاقية طيران مع تركيا، إلى إعدام حركة "حماس" 5 فلسطينيين في غزة، بينهم اثنان بتهمة التعاون مع إسرائيل، في أول إعدامات من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، وكذلك تصريح وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية في أوكرانيا لا تزال تعاني من مشاكل متعلقة بانخفاض الروح المعنوية بسبب الإرهاق والخسائر الكبيرة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، أنها صادقت على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أنها أعدمت 5 فلسطينيين في غزة، بينهم اثنان بتهمة التعاون مع إسرائيل، وذلك في أول إعدامات من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأحد، إن القوات الروسية في أوكرانيا لا تزال تعاني من مشاكل متعلقة بانخفاض الروح المعنوية بسبب الإرهاق والخسائر الكبيرة ومشاكل محتملة في الحصول على الرواتب.

حضر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت، حفل زفاف الأمير غازي بن محمد و الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا.

قال إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يجب عليه أن يتأقلم مع طريقة لعب الفريق، إن أراد استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.