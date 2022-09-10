من إعلان موعد جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، و"شكوك جدية" أوروبي تجاه موقف إيران من إحياء الاتفاق النووي، وإدانة سعودية للهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا، وروسيا تحرك قواتها من خاركيف إلى دونيتسك وسط تقدم أوكراني، وصولا إلى عقوبات صارمة على منتخبي المغرب والجزائر بعد اشتباكات عنيفة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن قصر باكنغهام، السبت، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في لندن الساعة 11 من صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول.

قالت القوى الأوروبية، السبت، إن لديها "شكوك جدية" في أن إيران ملتزمة بالاتفاق بشأن برنامجها النووي.

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا والتي قالت الأخيرة إن إيران تقف خلفها.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في ردها الأول على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية، إن "القرار اتخذ لإعادة تجميع القوات الروسية في منطقتي بالاكليا وإيزيوم وإعادة توجيه جهودهم في اتجاه دونيتسك".

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم، السبت، عدداً من العقوبات الصارمة، بعد أحداث نهائي كأس العرب للناشئين 2022، بين منتخبي الجزائر والمغرب.