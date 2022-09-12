من تصريحات الملك تشارلز أمام البرلمان عن توليه العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث، وإعلان إيران تطويرها طائرات مسيرة بعيدة المدى لشن هجمات على تل أبيب، ورد إسرائيل عليها، وأوكرانيا تستعيد أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا، مرورًا بتحذيرات من "القادم الصعب" بسبب التضخم في مصر، وصولا إلى جدل حول "مشاهدة النساء للأفلام الإباحية"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الملك تشارلز في كلمة للبرلمان: أشعر بثقل المسؤولية التاريخية

ألقى الملك تشارلز الثالث أول كلمة له أمام البرلمان كملك لبريطانيا، الإثنين، أعرب فيها أن شعوره بـ"ثقل المسؤولية التاريخية" الملقاة على عاتقه.

إيران: طورنا طائرات مسيرة بعيدة المدى لشن هجمات على تل أبيب.. وإسرائيل ترد

قال العميد كيومارس حيدري، للتلفزيون الرسمي يوم الاثنين، إن إيران طورت طائرة مسيرة متقدمة طويلة المدى لاستهداف مدن إسرائيلية.

أوكرانيا تستعيد أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا

شهد الأسبوع الماضي تحولًا مذهلاً في ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، حيث اجتاحت القوات الأوكرانية هجومًا مدرعًا سريعًا عبر خطوط الدفاعات الروسية واستعادت أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي.

مصر.. التضخم يسجل أعلى معدل منذ 2018.. وخبراء: القادم أصعب

واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% - وهو أعلى مستوى في 4 سنوات - نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية. وتوقع خبراء أن يواصل التضخم تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022.

السعودية.. جدل بسبب تصريحات حول "مشاهدة النساء للأفلام الإباحية" والطبيب يوضح موقفه

أثار الطبيب السعودي ومدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية في جدة، نزار باهبري، جدلا واسعا، بعد الكشف عن استبيان أجراه على 3 آلاف سيدة سعودية حول مشاهدة الأفلام الإباحية ووجد أن نسبة 92% منهن يشاهدنها، في حين دافع باهبري عن نفسه قائلا إنه نشر مجرد استبيان بسيط حول "سهولة" الوصول إلى المحتوى الإباحي في هذا الزمن.