من الوداع الأخير لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتصريحات مثيرة لزوجة رئيس إيران بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، مرورًا بترقب الاجتماع المنتظر للبنك المركزي الأمريكي ووضع أسعار الفائدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"الرحلة الأخيرة".. بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية

تودّع بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت 7 عقود.

بعد إنزالها إليه.. لماذا لا يعد القبو الملكي المثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية؟

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور يوم الاثنين، ليكمل رحلته الطويلة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة، ثم من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

وسط موجة غضب إثر موت مهسا أميني.. زوجة رئيس إيران تدعو لمواجهة "الترويج للدعارة والسفور"

صرحت جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأن الاهتمام بـ"العفة والحجاب وصية"، داعية إلى مواجهة التيار الذي يروج "للدعارة وعدم ارتداء الحجاب"، وذلك وسط موجة غضب إثر موت الشابة الإيرانية مهسا أميني.

اجتماع منتظر للبنك المركزي الأمريكي.. هل هناك ارتفاع كبير آخر في أسعار الفائدة؟

سوف يكون الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أحد الاجتماعات التاريخية. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو سيرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة

ما تأثير تعديلات قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها "الرقابة المالية"؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارات جديدة لتيسير قيد الشركات بالبورصة المصرية، وتعديل آلية الشراء بالهامش، وذلك بهدف تحسين مستويات التداول وزيادة عدد الشركات المقيدة،