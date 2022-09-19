من الوداع الأخير لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتصريحات مثيرة لزوجة رئيس إيران بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، مرورًا بترقب الاجتماع المنتظر للبنك المركزي الأمريكي ووضع أسعار الفائدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور يوم الاثنين، ليكمل رحلته الطويلة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة، ثم من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.
صرحت جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأن الاهتمام بـ"العفة والحجاب وصية"، داعية إلى مواجهة التيار الذي يروج "للدعارة وعدم ارتداء الحجاب"، وذلك وسط موجة غضب إثر موت الشابة الإيرانية مهسا أميني.
سوف يكون الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أحد الاجتماعات التاريخية. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو سيرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة