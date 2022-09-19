دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تودّع بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت 7 عقود.

من المتوقع أن يتدفق آلاف الأشخاص إلى كنيسة وستمنستر والشوارع على طول طريق الموكب الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا من وسط لندن إلى وندسور، على أمل إلقاء نظرة على نعش الملكة المغطى بالعلم في رحلتها الأخيرة إلى كنيسة القديس جورج داخل أراضي قلعة وندسور.

يبدأ القداس في كنيسة وستمنستر الساعة 11 صباحًا بتوقيت لندن، يتبعه دقيقتا صمت في كافة أنحاء المملكة المتحدة عند الساعة 11:55، ثم تبدأ مسيرة النعش يرافقه أعضاء العائلة الملكية على أقدامهم الساعة 12:15 نحو قوس ولنغتون.

والساعة 01:10 ظهرًا يتحرك النعش نحو كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، حيث يقام قداس بحضور عدد أقل في الساعة 04:00 عصرًا، ليتم إنزال جثمان الملكة إلى القبو الملكي، والساعة 07:30 سيُقام قداس عائلي قبيل دفن الملكة في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس.

وفيما يلي متابعة أولًا بأول لجنازة الملكة إليزابيث:

* بدء توافد عامة الحضور على كنيسة وستمنستر

* قادة دول وحكومات ومسؤولون يتوافدون على كنيسة وستمنستر

Credit: GettyImages

* الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى الكنيسة بالسيارة الرئاسية

* أكبر جرس في كنيسة وستمنستر يبدأ الدق مرة كل دقيقة حتى يصل إلى 96 دقة تعادل عدد السنوات التي عاشتها الملكة

* مسيرات للفرق العسكرية الموسيقية في لندن

Credit: GettyImages

* وصول الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية إلى كنيسة وستمنستر

* بدء نقل نعش الملكة إليزابيث من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر

* نعش الملكة يصل الكنيسة وبدء القداس

* دقيقتان من الصمت في كنيسة وستمنسر وعبر المملكة المتحدة حدادًا على الملكة إليزابيث

*انتهاء القداس في كنيسة وستمنستر وبدء مسيرة النعش نحو قوس ولنغتون وخلفه الأسرة الملكية على أقدامهم