من أول جولة خليجية لمستشار ألمانيا بدأها من السعودية وسط مساعٍ لتأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، ورئيس إيران يدعو للتعامل بـ"حزم" مع "المخلين بالأمن العام"، وبوتين يوقع قانونًا لتسهيل منح الجنسية للأجانب المنضمين للجيش الروسي، وصولا إلى بكاء فيدرير ونادال في آخر مباراة لـ"كوكب التنس" يثير تفاعلا واسعًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز أول جولة خارجية له في منطقة الخليج من المملكة العربية السعودية، السبت، في ظل مساعٍ للعديد من الدول الأوروبية للبحث عن مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي، في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة.

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة التعامل بـ"حزم" مع من وصفهم بـ"المخلين بالأمن العام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا لتسهيل حصول الأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي على الجنسية الروسية، فيما وقع على إجراء تعديلات قانونية تسمح بفرض عقوبات مشددة بالسجن على الجنود الذين يرفضون الذهاب إلى ساحة القتال.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، لمراسلة شبكة CNN جوليا شاتيرلي، يوم الجمعة، إن روسيا تعرف أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا.

أثارت لقطة بكاء نجمي التنس رافائيل نادل وروجر فيدرير، بعد مباراة اعتزال الأخير، الجمعة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي