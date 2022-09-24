بوتين يوجه تحذيرًا شديد اللهجة: سنستخدم "كل الوسائل المتاحة لنا" للدفاع عن "روسيا وشعبنا"

بايدن يحذر بوتين من العواقب إذا قرر استخدام أسلحة كيماوية أو نووية في أوكرانيا

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، لمراسلة شبكة CNN جوليا شاتيرلي، يوم الجمعة، إن روسيا تعرف أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأضاف: "الروس يعلمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة، ولن أشرح بالتفصيل كيف سنرد، فهذا يعتمد على نوع أسلحة الدمار الشامل التي قد يستخدمونها".

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ بعد أن هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في خطاب ألقاه يوم الأربعاء.

وقال ستولتنبرغ: "نحن نبعث هذه الرسائل ونقوم بتوضيح الأمر لمنع حدوث ذلك"، وتابع أن "احتمال استخدام الأسلحة النووية لا يزال منخفضا، لكن العواقب المحتملة كبيرة جدا، لذلك علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والتهديدات التي يطرحها الرئيس بوتين مرارا وتكرارا تزيد من التوترات، وهي خطيرة ومتهورة".