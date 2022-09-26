من وفاة يوسف القرضاوي، وبوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية، وجيورجيا ميلوني في طريقها لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا، والإمارات تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وصولا إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تشير استطلاعات الرأي أن الناخبين اختاروا للتو الحكومة الأكثر يمينية للبلاد منذ العهد الفاشي، حيث إن التحالف الذي تقوده جيورجيا ميلوني وحزبها “إخوة إيطاليا” في طريقه إلى النصر مع انتظار النتائج الرسمية.