من وفاة يوسف القرضاوي، وبوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية، وجيورجيا ميلوني في طريقها لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا، والإمارات تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وصولا إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد إعلان وفاته.. من هو يوسف القرضاوي؟

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، وفاة رئيسه السابق، يوسف القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

بوتين يمنح المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن الجنسية الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، الجنسية الروسية، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر على بوابة الحكومة الروسية، الاثنين.

الحكومة الأكثر يمينية منذ العصر الفاشي.. جيورجيا ميلوني في طريقها لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا

تشير استطلاعات الرأي أن الناخبين اختاروا للتو الحكومة الأكثر يمينية للبلاد منذ العهد الفاشي، حيث إن التحالف الذي تقوده جيورجيا ميلوني وحزبها “إخوة إيطاليا” في طريقه إلى النصر مع انتظار النتائج الرسمية.

منها الكمامة والعزل والتباعد الاجتماعي.. الإمارات تقرر تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، تخفيف عدد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا بداية من الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022.

الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى له مقابل الدولار

انخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند 1.035 دولار يوم الاثنين، متراجعًا بأكثر من 4٪.