من تعليق السعودية على الهجمات الإيرانية على كردستان العراق الى تدخل الأمن الكويتي بعد فيديو اعتداء مواطن بـ"الضرب" على موظف في إحدى الجمعيات واتهامه بـ"النصب" وصولًا الى إعلان قطر عن تعليمات السفر المتعلقة بكورونا لمشجعي كأس العالم 2022 وعدم إلزامية اللقاح.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وذلك على خلفية استدعاء بغداد للسفير الإيراني لديها للاحتجاج على الهجمات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني
احتفالًا بمرور 60 عامًا على أول أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة، نظمت دار "كريستيز" مزادًا خيريًا لبعض أدوات وأزياء شخصية العميل "007" الشهيرة، حيث تضمن المزاد عناصر عكست شخصيات جميع الممثلين الستة الذين لعبوا دور بوند.