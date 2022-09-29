من تعليق السعودية على الهجمات الإيرانية على كردستان العراق الى تدخل الأمن الكويتي بعد فيديو اعتداء مواطن بـ"الضرب" على موظف في إحدى الجمعيات واتهامه بـ"النصب" وصولًا الى إعلان قطر عن تعليمات السفر المتعلقة بكورونا لمشجعي كأس العالم 2022 وعدم إلزامية اللقاح.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أول تعليق من السعودية على الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وذلك على خلفية استدعاء بغداد للسفير الإيراني لديها للاحتجاج على الهجمات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني

الكويت.. الأمن يتدخل بعد فيديو اعتداء مواطن بـ"الضرب" على موظف في إحدى الجمعيات واتهامه بـ"النصب"

أثار مقطع فيديو لاعتداء مواطن كويتي على موظف في أحد الأسواق غضبا في الكويت، في حين كشفت وزارة الداخلية الكويتية أن المجني عليه قدم شكوى وأن السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها

عدم إلزامية اللقاح.. قطر تعلن تعليمات السفر المتعلقة بكورونا لمشجعي كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر عن تعليمات السفر والعودة المتعلقة بمرض "Covid-19" قبل بداية البطولة التي تقام في الدولة الخليجية بين 20 نوفمبر/تشرين ثاني و18 ديسمبر/كانون اول

شاهد بيع سيارة مغامرات جيمس بوند الشهيرة في مزاد خيري

احتفالًا بمرور 60 عامًا على أول أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة، نظمت دار "كريستيز" مزادًا خيريًا لبعض أدوات وأزياء شخصية العميل "007" الشهيرة، حيث تضمن المزاد عناصر عكست شخصيات جميع الممثلين الستة الذين لعبوا دور بوند.

بعد فيديو مباراة تنس الطاولة مع شيخ مسلم.. قسيس مصري لـCNN: من حقنا أن نأكل ونلعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من مصر يظهر فيه شيخ وقسيس خلال لعب تنس الطاولة، مع تعليقات تبرز التسامح الديني في مصر