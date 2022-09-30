توب 5.. بوتين يعلن رسميا ضم 4 مناطق أوكرانية.. ووفاة لاعب سعودي سابق

من إعلان بوتين ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا ورد زيلينسكي الذي قال "إن التفاوض لن يكون إلا مع رئيس آخر لروسيا" وصولًا الى خبر وفاة لاعب النصر السعودي السابق خالد الزيلعي بسبب "التصلب الجانبي الضموري".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بوتين يعلن ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا: سنكون أوفياء لقرار السكان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفية لذلك

زيلينسكي يرد على بوتين: التفاوض لن يكون إلا مع رئيس آخر لروسيا.. وسنحرر أراضينا كافة

رد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، على إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة "ترهات"، وتعهد بـ"تحرير" أراضي بلاده كافة

بايدن يدين "محاولة الضم" وعقوبات واشنطن تطال "قائدة" اقتصاد روسيا

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"شدة" إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية، في حين أعلنت واشنطن فرض عقوبات إضافية على مسؤولين روس في خطوة قالت أمريكا إنها ستجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا وسريعا لمحاولة الضم

وفاة لاعب النصر السعودي السابق خالد الزيلعي بسبب "التصلب الجانبي الضموري".. ماذا قال عن مؤمن زكريا في 2020؟

أعلن نادي النصر السعودي وفاة لاعبه السابق، خالد الزيلعي، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري، الجمعة

كيف انخفض معدل البطالة بين السعوديين لنحو 9.7% في الربع الثاني من عام 2022؟

بحسب تقديرات مسح القوى العاملة الذي قام به مكتب الإحصاء العام السعودي، بلغ معدل البطالة بين السعوديين نسبة 9.7% في الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا تراجعًا قدره 0.4% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين بنسبة 1.7% ليصل إلى 51.8٪.