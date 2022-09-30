توب 5.. بوتين يعلن رسميا ضم 4 مناطق أوكرانية.. ووفاة لاعب سعودي سابق

من إعلان بوتين ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا ورد زيلينسكي الذي قال "إن التفاوض لن يكون إلا مع رئيس آخر لروسيا" وصولًا الى خبر وفاة لاعب النصر السعودي السابق خالد الزيلعي بسبب "التصلب الجانبي الضموري".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
بحسب تقديرات مسح القوى العاملة الذي قام به مكتب الإحصاء العام السعودي، بلغ معدل البطالة بين السعوديين نسبة 9.7% في الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا تراجعًا قدره 0.4% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين بنسبة 1.7% ليصل إلى 51.8٪.