من تسليم أمريكا مقترحًا إلى لبنان لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومهاجمة حسن نصرالله للسعودية وتعليقه على صحة خامنئي ووفاة مهسا أميني، مرورًا بانسحاب روسيا من مدينة مهمة بعد إعلان أوكرانيا حصار 5 آلاف من جنودها، والجيش يقود انقلابًا جديدًا في بوركينا فاسو، ولقطات طريفة لمحمد صلاح "المنزعج" من تقييمه في "FIFA 23"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سلّمت السفيرة الأمريكية في لبنان، السبت، مقترحًا إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع تقدم المفاوضات بين البلدين.

هاجم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، المملكة العربية السعودية، قائلا إنه لا يمكن النظر إليها "بعين الود"، فيما تحدث عن صحة المرشد الإيراني علي خامنئي، وأدلى بتصريحات تلفزيونية بشأن الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي ولّدت وفاتها في مركز احتجاز لشرطة الأخلاق، شرارة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الروسية انسحبت من ليمان، المدينة الاستراتيجية لعملياتها في الشرق، بعد يوم واحد فقط من ضم موسكو للمنطقة التي أعلن الغرب أنه غير قانوني.

أعلن مسؤول عسكري في بوركينا فاسو، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، مساء يوم الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري بول هنري داميبا، وحل الحكومة الحالية جراء "خيانة داميبا لمثل الجيش المتمثلة في إعادة الأمن إلى البلاد، واختياراته المحفوفة بالمخاطر التي أضعفت بشكل متزايد الأجهزة الأمنية".

أظهرت لقطات مصورة إندهاش النجم المصري محمد صلاح، بعد تفوّق زميله في نادي ليفربول، الإسكتلندي أندرو روبرتسون، عليه في لعبة "FIFA 23" من حيث القوة البدنية، وهي اللعبة الّتي أصدرتها شركة "EA Sports"، أمس الجمعة