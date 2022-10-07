من تقرير الطب الشرعي في إيران حول وفاة مهسا أميني الى تحديد السعودية موعد تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوضيح حول "المنازل والمجمعات الخاصة" وصولًا الى جدل على تغريدة محمد صلاح بالمولد النبوي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أثارت تهنئة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمتابعيه المسلمين بذكرى المولد النبوي ردود فعل متباينة، إذ مازحه البعض بضرورة نشر صورة مع "السمسمية" على حين عاتبه آخرون بسبب عدم تهنئته مصر بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر"
في مشهد مفزع وقع في وضح النهار بأحد الشوارع بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وثقت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة لهجوم مباغت ، حيث هاجمها رجل كان يقود دراجة كهربائية صغيرة من الخلف بمطفأة حريق، ما أدى الى سقوطها على الأرض.
كشفت شركة غوغل النقاب عن ساعتها الذكية الافتتاحية وجهاز "بيكسل" اللوحي في حدث إنتاج الخريف. لقد تم الكشف أيضًا عن كيفية أنه يمكن لهواتف Pixel الجديدة إصلاح وتعديل الصور الباهتة وتوجيه ضعاف البصر والمكفوفين من إرشادات صوتية خلال التقاطهم لصور "السيلفي" دون مساعدة من أحد.