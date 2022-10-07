من تقرير الطب الشرعي في إيران حول وفاة مهسا أميني الى تحديد السعودية موعد تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوضيح حول "المنازل والمجمعات الخاصة" وصولًا الى جدل على تغريدة محمد صلاح بالمولد النبوي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الطب الشرعي في إيران: مهسا أميني لم تمت نتيجة ضرب على الرأس أو الجسد

خلُص الطب الشرعي في إيران إلى أن الشابة العشرينية، مهسا أميني، لم تمت نتيجة ضرب على الرأس أو الجسد بل جراء حالة مرضية كانت تعاني منها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الجمعة

السعودية.. تحديد موعد تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوضيح حول "المنازل والمجمعات الخاصة"

كلف مجلس الوزراء السعودي وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يوما

مطالبات بـ"السمسمية" وعتاب حول "ذكرى أكتوبر".. جدل على تغريدة محمد صلاح بالمولد النبوي

أثارت تهنئة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمتابعيه المسلمين بذكرى المولد النبوي ردود فعل متباينة، إذ مازحه البعض بضرورة نشر صورة مع "السمسمية" على حين عاتبه آخرون بسبب عدم تهنئته مصر بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر"

باغتها من الخلف وطرحها أرضًا.. كاميرا مراقبة توثق ما حدث لامرأة في وضح النهار

في مشهد مفزع وقع في وضح النهار بأحد الشوارع بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وثقت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة لهجوم مباغت ، حيث هاجمها رجل كان يقود دراجة كهربائية صغيرة من الخلف بمطفأة حريق، ما أدى الى سقوطها على الأرض.

تعرف على ميزات جديدة من غوغل "بيكسل" منها مساعدة المكفوفين على التقاط صور "سيلفي"

كشفت شركة غوغل النقاب عن ساعتها الذكية الافتتاحية وجهاز "بيكسل" اللوحي في حدث إنتاج الخريف. لقد تم الكشف أيضًا عن كيفية أنه يمكن لهواتف Pixel الجديدة إصلاح وتعديل الصور الباهتة وتوجيه ضعاف البصر والمكفوفين من إرشادات صوتية خلال التقاطهم لصور "السيلفي" دون مساعدة من أحد.